Военкоры ФАН сообщают о ситуации на фронтах под Изюмом

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11 мая 2022, 17:51

ВС ДНР, MOD Russia/ Globallookpress.com

Военные корреспонденты ФАН сообщают о том, что в пределах города Изюм Харьковской области идут тяжёлые бои, постоянно обстрелы со стороны противника – идёт выравнивание линии фронта.

На передовой линии идут затяжные сражения, по Изюму бьёт украинская артиллерия. ВСУ применяют дальнобойные орудия, РСЗО. Одновременно российские системы ПВО успешно справляются с большинством угроз.

По информации военкора, накануне пришлось вновь отражать очередной обстрел из РСЗО. На 9 мая, как подтверждало Минобороны РФ, в районе Изюма была сбита «Точка-У».

Тем не менее, некоторые снаряды ВСУ достигают целей. Ударами «Градов» ранее вывели из строя станцию связи, что отключило от интернета и телефонии несколько населённых пунктов.