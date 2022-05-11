РИА Новости: большая часть бойцов теробороны Одесской области дезертировали, узнав о планах отправить их на фронт после учений

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11 мая 2022, 14:30 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Большая часть бойцов территориальной обороны украинской Одесской области дезертировали, узнав о планах отправить их на фронт после учений. Соответствующая информация оказалась в распоряжении РИА Новости.

«Большая часть боевиков территориальной обороны в Одесской области дезертировали, узнав о планах отправить их на фронт после двухнедельных учений, рассказал РИА Новости источник в российских силовых структурах со ссылкой на собственного информатора в украинской армии», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что переговоры между Москвой и Киевом проходят «весьма вяло и нерезультативно».