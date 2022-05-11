РИА Новости: большая часть бойцов теробороны Одесской области дезертировали, узнав о планах отправить их на фронт после учений

Большая часть бойцов территориальной обороны украинской Одесской области дезертировали, узнав о планах отправить их на фронт после учений. Соответствующая информация оказалась в распоряжении РИА Новости.
«Большая часть боевиков территориальной обороны в Одесской области дезертировали, узнав о планах отправить их на фронт после двухнедельных учений, рассказал РИА Новости источник в российских силовых структурах со ссылкой на собственного информатора в украинской армии», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.
Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что переговоры между Москвой и Киевом проходят «весьма вяло и нерезультативно».