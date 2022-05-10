В Минобороны Армении заявили об относительной тишине на границе с Азербайджаном – обстрелов не было

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10 мая 2022, 09:42

Боец ВС Армении, MOD Russia/ Globallookpress.com

Министерство обороны Армении опровергло сделанное ранее заявление коллег из Азербайджана по поводу того, что накануне армянские военные открыли огонь по позициям республики на восточном направлении границы. Сообщает во вторник, 10 мая, RT.

«Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем Вооружённых сил Армении», − сказано в релизе от пресс-службы Минобороны.

Отметим, ранее азербайджанская сторона заявляла об обстрелах со стороны Армении. Военные Баку утверждают, что огонь армяне вели на азербайджано-армянской госгранице в направлении Кельбаджарского района.