Бывший премьер Франции получил тюремный срок

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10 мая 2022, 00:27 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Ещё в марте 2019 года Франсуа Фийон, премьер-министр Франции во времена Саркози, был отдан под суд. Журналистам удалось разоблачить крупную аферу, в которой участвовал не только сам политик, но и его жена Пенелопа, числившаяся при нём парламентским помощником. За 8 лет работы она получила почти полмиллиона евро. При этом, никаких доказательств её реальной деятельности супруги не смогли предоставить. Позже выяснилось, что Фийон пристроил жену на очередную фиктивную работу в журнал Revue des deux mondes. Владелец журнала, друг премьера, выплатил ей за 2 года бесследного сотрудничества около 100 тысяч евро.

Судебное дело также увенчало неудачную попытку Фийон стать во главе республики. За «удачно» обнаружившийся в период выборов обман избиратели наказали кандидата проигрышем в первом туре. По решению суда 1-й инстанции Франсуа Фийон был приговорён к 5 годам лишения свободы 29 июня 2020 года. Ему включили 3 года условно, а также штраф в размере 375 тысяч евро и 10 лет запрета занимать государственные должности. Его жену приговорили к 3-м годам тюрьмы условно, такому же штрафу и двухлетнему запрету работы на государство.

Первая апелляция рассматривалась в ноябре, часть эпизодов всё же удалось исключить. Приговор смягчили незначительно, например жена Фийона должна была выплатить до 100 тысяч евро штрафа. В феврале 2022 года после начала спецоперации РФ в Украине , обвиняемый публично отказался от занимаемых им с 2021 года должностей в администрации компаний СИБУР и «Зарубежнефть». Последняя попытка адвокатов добиться оправдания успехом не увенчалась. Решение, вынесенное сегодня Апелляционным судом Парижа, подтвердило вину супругов.

Но всё же наказание было модифицировано. Общий срок Фийона уменьшили на год. На столько же уменьшилось время его обязательного заключения. Но сумма штрафов его и супруги была оставлена как в первом решении 2020 года. На сегодняшнее оглашение приговора Фийон и его жена не явились, а от публичных комментариев отказались.