Советник главы Крыма Крючков назвал фейком украинской пропаганды появившиеся сообщения о якобы взрыве 9 мая на Крымском мосту

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9 мая 2022, 20:38 Источник: РИА Новости

Крымский мост, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Советник главы Крыма Олег Крючков назвал фейком украинской пропаганды появившиеся в понедельник сообщения о якобы прогремевшем взрыве 9 мая на Крымском мосту.

Информация о ЧП на Крымском мосту и видео появились сегодня в украинском новостном сегменте. Комментируя ложные новости, Крючков сказал: "Украина решила своими фейками испортить крымчанам светлый праздник Победы. Не выйдет".

Советник главы Крыма Сергея Аксенова сообщил, что 9 мая вечером Крымский мост засияет праздничными огнями, а салют в городах-героях Севастополь и Керчь и в городе воинской славы Феодосии озарит небо.

Крючков выразил надежду, что очень скоро праздник Победы вернется и в города-герои Одесса и Киев.

Он подчеркнул, что все новости украинской "диванной армии" по Крымскому мосту являются гнусным фейком, а видеоролик - дешевым монтажом.