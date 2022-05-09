Британский премьер Джонсон считает важным чтить память граждан СССР, отдавших жизнь в годы войны с нацистской Германией

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9 мая 2022, 19:10 Источник: ТАСС

Борис Джонсон, Tom Nicholson/ Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что важно чтить память граждан Советского Союза, отдавших жизнь за СССР в годы войны с нацистской Германией.

Джонсон в интервью, опубликованном в понедельник, 9 мая, в газете Evening Standard, сказал, что россияне действуют верно, отмечая свою героическую роль в деле нанесения поражения нацизму. По мнению Джонсона, важно помнить о подвигах советских героев и чтить их память.

Отвечая на вопрос о события на Украине, британский премьер отметил, что Россия оказалась в ситуации, из которой "нельзя выйти победителем".