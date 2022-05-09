Глава УПЦ Московского Патриархата сделал обращение к президенту России

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9 мая 2022, 17:31 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

Митрополит Киевский Онуфрий, будучи главой Украинской Православной церкви Московского Патриархата, обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой выпустить гражданских и военных из окружения в Мариуполе. При этом, он сравнил положение горожан с положением ленинградцев, оказавшихся в немецкой блокаде во время Второй Мировой.

«Мой пастырский долг – просить Вас о предоставлении возможности всем, кто этого желает, покинуть город Мариуполь – и гражданским и военным, - написал митрополит российскому президенту. - Во все времена в разных войнах противоборствующие стороны находили возможным проявление гуманизма. Мы знаем, что Россия неоднократно выступала в Сирии при эвакуации комбатантов, попавших в окружение».



«В связи с этим, - заявляет Онуфрий. - Надеемся, что Вы по-христиански согласитесь на процедуру Extraction для украинского гарнизона в Мариуполе. И дадите возможность гражданским, находящимся в окружении, полицейским и военным выйти на контролируемую Украиной территории или на территорию иных стран. Во имя Воскресшего Христа прошу Вас выбрать любую из них». Обращение появилось как раз накануне Дня Победы, 8 мая. Оно сразу же вызвало противоречивые толкования. Одни посчитали это заявление храбрым поступком митрополита, другие же считают, что этими призывами духовнику не спасти свою церковь, находящейся на грани запрета в стране. Некоторые полагают, что сравнение ситуации с блокадой Ленинграда гитлеровцами может оскорбить российского лидера, учитывая то, что согласно официальной точке зрения РФ, российская армия как раз освобождает Мариуполь от нацистов.