Власти Латвии добавили в список нежелательных лиц артистов Петросяна, Винокура и Киркорова и тренера Винер-Усманову

Власти Латвии добавили в список нежелательных для страны лиц троих артистов и тренера. Информацию в включении в "черный список" еще четверых российских граждан написал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в соцсети.
Агентство BNS в понедельник сообщило, что в список нежелательных лиц включены певец Филипп Киркоров, юмористы Владимир Винокур и Евгений Петросян и тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.
В феврале власти Латвии закрыли въезд в республику российскому певцу Николаю Баскову на неопределенный срок.
В апреле власти Эстония ввели запрет на въезд в страну артистам Филиппу Киркорову и Полине Гагариной.