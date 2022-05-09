Власти Латвии добавили в список нежелательных лиц артистов Петросяна, Винокура и Киркорова и тренера Винер-Усманову

Аргументы Недели → В мире 13+

9 мая 2022, 17:15 Источник: Интерфакс

столица Латвии Рига, фото: pixabay.com

Власти Латвии добавили в список нежелательных для страны лиц троих артистов и тренера. Информацию в включении в "черный список" еще четверых российских граждан написал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в соцсети.

Агентство BNS в понедельник сообщило, что в список нежелательных лиц включены певец Филипп Киркоров, юмористы Владимир Винокур и Евгений Петросян и тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

В феврале власти Латвии закрыли въезд в республику российскому певцу Николаю Баскову на неопределенный срок.

В апреле власти Эстония ввели запрет на въезд в страну артистам Филиппу Киркорову и Полине Гагариной.