Украина обвиняет европейцев в «кровавом бизнесе» с РФ, при этом делает то же самое с Россией. Через Украину не прекращаются поставки российского газа.
По данным немецкого издания Die Welt, Россия экспортирует через свои порты около 4,5 миллиона баррелей сырой нефти в сутки на сумму около 509 млн долларов. Многие страны продолжают этот бизнес, поскольку жесткого запрета на импорт российской нефти нет.
В свою очередь, украинское правительство отслеживает перемещения танкеров в российские порты, а генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что уже готовит судебные иски против компаний и частных лиц, которые участвуют в нефтяном бизнесе с Россией. Но это больше похоже всего лишь на эмоциональное давление Киева.
Украинская правительственная группа подсчитывает, сколько самолетов, ракет, танков и автоматов помогли поставить в российскую армию все другие страны за исключением, разумеется, самой Украины, которая также ведет бизнес с РФ. Для определения оружейного эквивалента бизнеса каждой страны украинские чиновники делят объем экспорта российских энергоносителей на цену условного самолета, ракеты, танка или автомата.
По подсчетам Киева, таким образом Великобритания помогла поставить в российскую армию 466 танка, 37 боевых вертолетов или 700 тысяч автоматов АК-47. А Соединенные Штаты - 279 танков, десять боевых самолетов и 22 вертолета.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Маркировка продуктов питания поможет увеличить продолжительность жизни в России - предложения Дмитрия Давыдова
Шукшина привела доводы, почему Зеленский - «российский агент»: подарил русским Донбасс, объединил народ вокруг Путина
- #ЗАУГЛОМ Западная Украина, вскормленная молоком Сталина
- 11:10 Как ВСУ убивают и калечат луганских детей
- 10:08 Москалькова: переговорный процесс по возвращению мирных граждан России с Украины не прекращается
- 08:53 Родион Мирошник: из Лисичанска вышла целая бригада армии Украины, оставив позиции после небольших боев
- 08:36 Александр Лукашенко поздравил граждан Белоруссии с Днем Победы