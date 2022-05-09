Украина продолжает бизнес с Россией, но обвиняет в том же страны Запада

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9 мая 2022, 14:38 Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

Украина обвиняет европейцев в «кровавом бизнесе» с РФ, при этом делает то же самое с Россией. Через Украину не прекращаются поставки российского газа.



По данным немецкого издания Die Welt, Россия экспортирует через свои порты около 4,5 миллиона баррелей сырой нефти в сутки на сумму около 509 млн долларов. Многие страны продолжают этот бизнес, поскольку жесткого запрета на импорт российской нефти нет.



В свою очередь, украинское правительство отслеживает перемещения танкеров в российские порты, а генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что уже готовит судебные иски против компаний и частных лиц, которые участвуют в нефтяном бизнесе с Россией. Но это больше похоже всего лишь на эмоциональное давление Киева.



Украинская правительственная группа подсчитывает, сколько самолетов, ракет, танков и автоматов помогли поставить в российскую армию все другие страны за исключением, разумеется, самой Украины, которая также ведет бизнес с РФ. Для определения оружейного эквивалента бизнеса каждой страны украинские чиновники делят объем экспорта российских энергоносителей на цену условного самолета, ракеты, танка или автомата.



По подсчетам Киева, таким образом Великобритания помогла поставить в российскую армию 466 танка, 37 боевых вертолетов или 700 тысяч автоматов АК-47. А Соединенные Штаты - 279 танков, десять боевых самолетов и 22 вертолета.



