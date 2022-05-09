Как ВСУ убивают и калечат луганских детей

Обстрелы территории ЛНР со стороны Украины за восемь лет унесли жизни 36 детей. Ранения различной степени тяжести получили 99 несовершеннолетних. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка ЛНР Юлия Назаренко.
В 2014 году Кириллу Сидорюку было 13 лет.
«Утром 29 августа 2014 года Кирилл вместе со всей семьей пошел в магазин. Когда дети и взрослые пересекали блокпост, начался артобстрел со стороны украинской военщины, снаряды летели со всех сторон. Закричали: «Ложись!» Танечка упала на землю, а Кирилл, спасая девятилетнюю сестричку, накрыл ее своим телом. Потерял много крови и скончался. Татьяна осталась жива благодаря брату», - рассказала омбудсмен Юлия Назаренко.
На фасаде школы, в которой учился Кирилл Сидорюк, установлена мемориальная доска в его честь. Указом главы ЛНР он награжден медалью «За отвагу» I степени (посмертно).
Второго апреля 2022 года Никита Зленко готовился отмечать 18-й день рождения. До совершеннолетия юноша не дожил 16 дней.
«Во время удара националистов в районе Первомайского моста был перебит газопровод. В месте повреждения произошла утечка. Семнадцатилетний мальчик вместе с дядей Леонидом пошли перекрыть запорную арматуру. К ним присоединились еще четверо мужчин. Но тут украинские каратели начали артобстрел. На месте погибли трое мирных граждан, в том числе Никита. Дяде парня оторвало обе ноги, он находится на лечении в больнице города Стаханова», — сообщила омбудсмен.
Никита Зленко, предотвративший взрыв газа, указом главы ЛНР награжден медалью «За отвагу» (посмертно).
Жительница Рубежного Оксана З. находилась на 36-й неделе беременности. Вечером 5 апреля 2022 года во время массированного обстрела женщина была ранена в живот. Еще не родившийся ребенок погиб. Врачи констатировали внутриутробное огнестрельное ранение головы плода с переломом костей черепа и разрушением вещества головного мозга.
Дети в ЛНР получают тяжелые ранения. Только в этом году пострадали восемь школьников.
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13 марта в больницу привезли Татьяну А. 2008 года рождения, которая живет в Новокраснянке Кременского района. По селу со стороны Северодонецка ВСУ выпустили 40 снарядов из РСЗО БМ-21. Прямое попадание пришлось в дом семьи Тани. Погибли пять человек, в том числе ее отец. Девочка была ранена в лицо и в руку, осколок попал в левый глаз, последовал травматический шок.
Третьего апреля после атаки украинских военных 14-летний луганчанин Кирилл П. получил обширную рану ноги. Для его спасения врачи были вынуждены ампутировать левую голень.
Ранения глаз и полная слепота, огнестрельное ранение живота, попадание инородного тела в висок, травматическая ампутация пальцев, рваные увечья ног, губы, носа – все это приносят детям ЛНР военные действия.