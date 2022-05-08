Минобороны РФ заявило, что власти Запорожья запретили эвакуацию мирных граждан, чтобы использовать их как «живой щит»

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8 мая 2022, 22:22

начальник НЦУО РФ Mихаил Мизинцев, фото: МOD Russia/via Globallookpress.com

Министерство обороны РФ в воскресенье заявило, что администрация города Запорожья "запретила эвакуацию мирных граждан".



Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, сообщив, что удерживая насильно людей, власти Запорожья собираются использовать граждан в качестве "живого щита".

Мизинцев также обвинил украинских военных, которые разместили свои огневые позиции на территории школы в Краматорске и на территории больницы в Харькове.

По информации Минобороны, в Краматорске военные насильно удерживают в здании школы мирных жителей, а в Харькове под угрозой насилия детей заставили покинуть здание больницы. Как уточнил Мизинцев, в Харькове в здании детской областной инфекционной клинической больницы № 22 боевики националистических батальонов оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, на прилегающей территории размещены артиллерийские установки. Тяжело больных детей вынудили покинуть здание.

Михаил Мизинцев сообщил, что за сутки с территории Украины, ЛНР и ДНР в Россию выехали 19 834 человека, среди них 970 детей. Всего в Россию из Украины въехало 1,18 миллиона человек.