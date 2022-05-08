США объявили о введении санкций в отношении российских телеканалов Первого канала, НТВ и «Россия-1»

Аргументы Недели → В мире 13+

8 мая 2022, 21:37 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Власти США в воскресенье заявили о введении санкций в отношении трех российских государственных телеканалов - акционерного общества Первого канала, телестанции "Россия-1", акционерного общества "Телекомпания НТВ".

Американский Минфин пояснил, что ограничения в отношении российских телеканалов выразились в запрете на заключение сделок, их завершить предписано до 7 июня.

Представитель администрации США на брифинге сообщил, что в рамках санкций американские рекламные кампании, технологии вещания, видеокамеры, микрофоны, звуковое оборудование больше не будут доступны этим российским телеканалам.