Минобороны России заявило об уничтожении 380 националистов в 54 районах сосредоточения личного состава ВС Украины

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8 мая 2022, 19:37

генерал Игорь Конашенков, MOD Russia/via Globallookpress.com

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 54 района с военными и техникой Вооруженных сил Украины. В результате уничтожены 380 националистов.

Информацию в воскресенье вечером сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным генерала, в результате ударов поражены 54 района сосредоточения личного состава и выведены из строя 38 единиц военной техники.

Официальный представитель Минобороны России на вечернем брифинге сегодня также сообщил, что

артиллерийскими подразделениями поражены шесть пунктов управления, 28 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, 179 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и два склада боеприпасов.