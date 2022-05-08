Джонсон, поздравляя британцев с днем окончания Второй мировой войны, заявил о необходимости продолжать поддерживать Украину

Премьер Великобритании Борис Джонсон в воскресенье поздравил поданных Соединенного Королевства с 8 мая - днем окончания Второй мировой войны. Великобритания и другие западные страны отмечают День победы в Европе 8 мая.
В поздравлении Джонсона говорится: "В этот День победы в Европе, когда мы вспоминаем отдавших жизни за нашу свободу, мы думаем и о тех, кто сейчас страдает из-за незаконного вторжения России на Украину".
Как сказал британский премьер, "наша благодарность и уважение к тем, кто сражался в конфликтах прошлого, укрепляют нашу решимость поддерживать народ Украины в его борьбе".
Он заверил, что "в Великобритании будут помнить о жертвах, которые приносились много поколений, чтобы обеспечить свободу и мир в Европе".