Супруга президента США Джо Байдена прилетела на Украину и встретилась в Ужгороде с супругой Зеленского

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8 мая 2022, 16:55 Источник: РИА Новости, ТАСС

Первая леди США Джилл Байден, фото: Christina Horsten/globallookpress.com

Супруга американского президента Джозефа Байдена Джилл Байден прилетела на Украину. О визите первой леди президента Соединенных Штатов Америки на Украину стало известно в воскресенье.

По информации пресс-пула супруги Джо Байдена, она посетила пограничный со Словакией район, самый западный регион Украины.

По данным представителей Джилл Байден, кортеж первой леди проехал через Ужгород и приехал к школе номер 6. Сейчас в этой школе находятся 163 украинских беженца, в том числе 47 детей. В школе Байден встретилась с супругой президента Украины Еленой Зеленской.

Для первой леди Украины, по сведениям журналистского пула, это было первое появление перед общественностью с начала российской спецоперации.

Возможный визит первой леди США на Украину в СМИ обсуждался, но этот приезд Джилл Байден официально не объявлялся.