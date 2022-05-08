Пушилин: вице-премьер России Хуснуллин посетил Мариуполь c целью оценки объёма восстановительных работ

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8 мая 2022, 16:21

Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в воскресенье заявил, что заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин посетил города Мариуполь и Волноваху с целью оценить объём восстановительных работ и "обозначить подходы к процессу строительства".

Пушилин выразил мнение, что подходы к восстановлению Мариуполя и Волновахи и строительству должны быть нестандартными, поскольку "ожидается стройка беспрецедентного масштаба", - передает RT.

Глава ДНР подчеркнул, что восстанавливать и строить предстоит за очень короткие сроки.

Денис Пушилин рассказал, что с Маратом Хуснуллиным они начали осмотр с важнейших объектов – больниц. По его информации, в Волновахе, несмотря на значительные разрушения, в больнице прием пациентов ведется и проводят небольшие хирургические операции. Но некоторые корпуса придется сносить и построить заново. Хуснуллин предложил восстановить для врачей многоквартирный дом, который находится рядом с больницей.

В больнице на правом берегу Мариуполя разрушений меньше, хотя в нее украинские боевики стреляли из танков прямой наводкой. Необходимо сделать остекление, ремонт кровли.

Пушилин рассказал, что восстанавливать Мариуполь из российских регионов пришлют специалистов.

"Будет много рабочих мест и для наших жителей. Готовимся к стройке" - заявил глава ДНР.