Швеция и Финляндия ускоренными темпами движутся в НАТО

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8 мая 2022, 14:30 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В ближайшие дни станет окончательно ясно, вступят ли Финляндия и Швеция в НАТО, или же отменят свои решения.

Уже 12 мая президент Финляндии Сауле Ниинистё обещал озвучить своё отношение к вступлению в военный блок. Все последние дни и недели он занимался прорабатыванием данного вопроса с правительством. Правящая Социал-демократическая партия, возглавляемая премьером Санной Марин, тоже выскажет своё мнение, но это будет два дня спустя после выступления президента. 16 мая злободневный вопрос о вступлении может быть вынесен на голосование парламента, который должен будет уведомить президента и правительство о своём решении.

В Швеции же наблюдается раскол мнений. Отдельные личности считают, что вступление в НАТО может быть несвоевременным. Но другие же полагают, что это будет верным и даже здравым решением. Известно, что шведы определятся со своим решением по поводу вступления в альянс только после 17-18 мая и непосредственно к государственному визиту в Стокгольм финского лидера. При этом, аналитики отмечают, уже сейчас с высокой долей вероятности можно сказать, что оба этих государства всё-таки подадут свои заявки на вступление в НАТО. Эксперты считают, что к этому решению их подтолкнула российская спецоперация в Украине.