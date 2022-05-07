В Великобритании правящая партия и премьер Джонсон теряют доверие избирателей​

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7 мая 2022, 20:16 Александр Крохмаль, Журналист

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Аналитики отмечают спад доверия к правящей партии Великобритании и к действующему премьер-министру Борису Джонсону. Итоги выборов в местные органы власти стали неутешительными для нынешнего правительства. Лейбористы, противостоящие консерваторам, уже взяли места в Барнете, Вестминстере и Уандсворте, трёх важных советах Лондона. При этом, в Вестминстере лейбористы взяли большинство, в то время как ранее этот совет всегда оставляли за собой тори (консерваторы).

Эксперты также сообщают об удачных выступлениях зелёных и либеральных демократов. Первые получили в Англии 39 мест, что на 23 больше, чем ранее, а вторые – 259 мест, на 58 мест больше. Консерваторы же получили 544 мест, на 121 меньше. Получается, что победа за лейбористами. Они получили больше всех мест – 1205, что составляет на 34 больше предыдущего результата. Уже отмечается более весомая сила в лице центристов. Так что в перспективе после выборов 2024 года политическая ситуация в стране может столкнуться с разобщённостью.

Но всё же полного разгрома консерваторов не случилось. Набравшие ход после поражения трёхлетней давности лейбористы не сумели воспользоваться положением всецело. Их глава Кир Стармер, по мнению аналитиков, не обладает должной харизмой, так же как и многие его подчинённые из «теневого кабинета».