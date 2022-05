Как западные миллиардеры скупают СМИ в своих интересах

Аргументы Недели → В мире 13+

7 мая 2022

Фото: pixabay.com

Известный британский аналитик Клэр Эндерс считает, что поглощение «Твиттера» Илоном Маском за $44 миллиарда является «пугающим событием», подчеркивающим стремление миллиардеров усилить свое политическое влияние путем приобретения всех крупнейших и наиболее влиятельных медиа-брендов в мире. По ее мнению, сверхбогатые стремятся скупать для себя СМИ, чтобы продвигать свои планы, и теперь можно «пересчитать по пальцам одной руки крупные медиа-бренды, не принадлежащие какому-либо миллиардеру».



«Что бы они ни говорили, власть – единственная причина, по которой они покупают крупнейшие СМИ», - считает Клэр Эндерс.



В 2013 году основатель «Амазона» Джефф Безос приобрел за $250 миллионов Washington Post.



«Эта газета выходит в столице самой важной страны в мире. The Washington Post играет невероятно важную роль в американской демократии», - заявил миллиардер.



К Руперту Мердоку относятся Times, The Sunday Times, The Sun, Fox News, Wall Street Journal, New York Post и несколько австралийских изданий. Мердок еще в 1952 году взял на себя управление небольшим изданием «Новости», выходящим в австралийской Аделаиде. В Великобритании в 1969 году он приобрел «Новости мира». В 1970-х Мердок переехал в Нью-Йорк и приступил к приобретению американских медиа-активов начиная с New York Post.



В 2017-м Мердок продал большую часть семейного медиа-бизнеса (21st Century Fox) «Диснею» по сделке на $66 миллиардов, но сохранил в собственности все газеты и «правый» новостной канал Fox News.



Марк Цукерберг стал соучредителем Facebook (запрещен в РФ) в 2004 году, будучи студентом. Сейчас в его соцсети зарегистрировано порядка 2,9 млрд человек – свыше трети населения мира.



Империя Цукерберга простирается с 2012 года на Instagram (запрещен в РФ) и, с 2014-го – на WhatsApp. В конце 2021 года «Фейсбук» (запрещен в РФ) сменил свое название на Meta (запрещена в Рф), чтобы отразить стремление Цукерберга доминировать над «метавселенной», которая, по его мнению, является «следующим рубежом». Состояние Цукерберга оценивается в $78 миллиардов.



Российский олигарх и экс-сотрудник КГБ Александр Лебедев является совладельцем российского издания «Новая газета». В 2009 г. он приобрел The Standard за 1 фунт стерлингов, а в следующем году в его собственность вошло издание The Independent, также приобретенное за 1 фунт стерлингов. Семейными СМИ управляет его сын Евгений. Всего в этот медиа-бизнес Лебедевы вложили свыше 100 миллионов фунтов стерлингов (порядка $125 млн).



The Standard был стойким сторонником Бориса Джонсона, тогдашнего мэра Лондона, поддержав его кампанию по переизбранию в 2012 г.



Евгению Лебедеву в 2020-м было присвоено рыцарское звание Соединенного Королевства. На прошлой неделе Даунинг-стрит пропустила крайний срок публикации ответа на запрос о национальной безопасности в отношении присвоения Лебедеву-младшему пэрства, после того, как Джонсон заявил об отрицании своего вмешательства в этом деле.



С той поры барон Лебедев распродал свои доли в газетах, но остается их самым крупным акционером.



Джонатан Хармсворт, 4-й виконт Розермер, правнук одного из соучредителей издания Mail, в этом году приобрел оставшиеся 63% акций издания The Daily Mail за 1,6 млрд фунтов стерлингов.



По некоторым оценкам, лорду Розермеру сейчас принадлежит около 39% британских национальных газет, выходящих в стране еженедельно. Для сравнения, принадлежащая Мердоку News Corp контролирует сегодня 27,5% английских СМИ.



Семья итальянских миллиардеров Аньелли в 2015 году заплатила 287 млн фунтов стерлингов, чтобы увеличить свою долю в Economist до 43,4%. Другими акционерами издания являются сверхбогатые семьи: Кэдбери (шоколад), Ротшильды (банки) и Шредеры (банки), а также несколько действительных и бывших сотрудников.



Франко-израильский телекоммуникационный миллиардер Патрик Драи владеет долями во французской газете Libération и журнале L’Express. В прошлом году он приобрел 18% акций издания BT.