Советник премьера ДНР Ян Гагин: говорить о возможности возобновления работы мариупольской «Азовстали» рано

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7 мая 2022, 13:01 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Мариуполь, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Говорить о возможности возобновления работы металлургического комбината «Азовсталь», который расположен в городе Мариуполе, рано. Об этом заявил Ян Гагин, советник премьер-министра Донецкой народной республики.

«Говорить о возможности возобновления работы "Азовстали" рано, после освобождения завод обследуют, сообщил РИА Новости советник главы правительства ДНР Гагин», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее, штаб территориальной обороны ДНР предоставил информацию, согласно которой с «Азовстали» в субботу были эвакуированы еще 50 человек.