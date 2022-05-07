Путин выразил главе Кубы соболезнования в связи с последствиями взрыва в гаванском отеле

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7 мая 2022, 12:01 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в субботу, 7 мая, выразил соболезнования президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи с мощным взрывом в отеле Saratoga, который расположен в Гаване.

Владимир Путин попросил Мигеля Диас-Канеля Бермудеса принять искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями взрыва в гостинице. Российский лидер передал родным и близким погибших слова сочувствия и поддержки, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

Накануне сильный взрыв частично разрушил здание гостиницы Saratoga. Поступила информация о 22 погибших.