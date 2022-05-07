Путин выразил главе Кубы соболезнования в связи с последствиями взрыва в гаванском отеле

Президент России Владимир Путин в субботу, 7 мая, выразил соболезнования президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи с мощным взрывом в отеле Saratoga, который расположен в Гаване.
Владимир Путин попросил Мигеля Диас-Канеля Бермудеса принять искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями взрыва в гостинице. Российский лидер передал родным и близким погибших слова сочувствия и поддержки, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
Накануне сильный взрыв частично разрушил здание гостиницы Saratoga. Поступила информация о 22 погибших.