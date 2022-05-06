В Минобороны РФ предупредили о размещении ВСУ и радикалов на химпредприятиях в Донбассе

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6 мая 2022, 22:52

ВСУ, Alexander Rekun/ Global Look Press

Опасные тенденции в действиях отступающих боевиков ВСУ и нацбатов определил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Военный заявил, что ВСУ и радикальные группировки устраивают свои позиции на химических предприятиях в Донбассе.

«Достоверно установлено, что по указанию кураторов из США и Великобритании подразделения Вооружённых сил Украины и националистические батальоны на крупных предприятиях, в том числе химической промышленности, оборудуют мощные укрепрайоны», − цитирует ТАСС слова военного.

Например, по словам Мизинцева, украинские боевики разместили на территории предприятия «Азот» в Северодонецке (ЛНР) тяжёлую бронетехнику, а в заложниках держат более тысячи работников предприятия и местных жителей в подземных сооружениях.

Используют украинские экстремисты в погонах также тактику обстрелов РСЗО по населённым пунктам, чтобы спровоцировать войска РФ на ответные действия.

Подчёркивается, что боевики заминировали ёмкости с химически опасными веществами для их немедленного подрыва в случае вынужденного оставления своих позиций.