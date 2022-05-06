Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины. В пятницу информацию о подписании Зеленским закона "О десоветизации законодательства Украины" огласил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
21 апреля законопроект был принят Радой. Детали закона Стефанчук написал в запрещенной в России соцсети. По сведениям спикера, "вычищено" почти 1200 актов органов государственной власти и управления Союза ССР, Украинской ССР.
Зеленский поручил правительству Украины в ближайшее время провести то же самое на своем уровне.
Спикер Рады заявил, что теперь в украинских законах не будет упоминаний о победах Великой Октябрьской социалистической революции, нет ссылок на программы, разработанные коммунистической партией.
Согласно подписанному Зеленским закону, теперь вместо "народного хозяйства" будут писать "экономика Украины", не "рабочие", к "работники".