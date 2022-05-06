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6 мая 2022, 21:28 Источник: ТАСС

В. Зеленский, фото из соцсети

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины. В пятницу информацию о подписании Зеленским закона "О десоветизации законодательства Украины" огласил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

21 апреля законопроект был принят Радой. Детали закона Стефанчук написал в запрещенной в России соцсети. По сведениям спикера, "вычищено" почти 1200 актов органов государственной власти и управления Союза ССР, Украинской ССР.

Зеленский поручил правительству Украины в ближайшее время провести то же самое на своем уровне.

Спикер Рады заявил, что теперь в украинских законах не будет упоминаний о победах Великой Октябрьской социалистической революции, нет ссылок на программы, разработанные коммунистической партией.

Согласно подписанному Зеленским закону, теперь вместо "народного хозяйства" будут писать "экономика Украины", не "рабочие", к "работники".