Бригада «Восток» − восемь лет на страже Донбасса

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6 мая 2022, 20:15

Флаг бригады "Восток" армии ДНР/ из фотоархива подразделения

Сегодня помимо Дня добровольца и Дня Святого Георгия в Донбассе вместе со всей Россией отмечают восьмилетнюю годовщину со дня создания легендарного подразделения армии ДНР, которое сначала было батальоном «Восток», а со временем стало бригадой.

Идейным вдохновителем создания военного тогда ещё подразделения народного ополчения стал военный и политик Александр Ходаковский. Как отмечает сам «отец-вдохновитель», «первым символическим шагом был отказ от «балаклав» − в отличие от майданных боевиков мы выступили с открытыми лицами».

И действительно, ополченцы батальона шли в бой с открытыми лицами и давали отпор превосходящим силам ВСУ. В ряды подразделения приходили обычные жители городов и посёлков Донбасса, а также отставники и кадровые военные донецких подразделений силовых структур, добровольцы со всех уголков большой страны.

Эмблемой батальона стал образ Георгия Победоносца, побеждающего змия. Сейчас численность бригады «Восток» составляет примерно четыре тысячи человек. Ходаковский вспоминает, что в первый месяц далёкого 2014 года потери в боях составили более двухсот бойцов.

Сейчас героическое подразделение входит в состав армии ДНР. А создатель бригады никуда от своих подопечных надолго не отстраняется. В день создания «Востока» Ходаковский поздравил бойцов: «Вот уже восемь лет бойцы Востока участвуют в борьбе со злом, и сейчас, когда эта борьба перешла в новую, более драматическую фазу, ветераны своим примером и своей мотивированностью подают пример и укрепляют дух тех солдат, для которых эта борьба только началась. С годовщиной подразделения!»