Представитель Минобороны РФ Конашенков: российские ПВО сбили украинский самолёт Су-27 в районе Платоновки

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6 мая 2022, 20:26 Источник: РИА Новости

MOD Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в пятницу вечером сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили тяжёлый истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины.

По информации Конашенкова, российские средства ПВО также в течение дня сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов и перехватили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч".

В Минобороны России уточнили, что Су-27 украински воздушных сил был сбит в районе населенного пункта Платоновка ЛНР, БПЛА уничтожены над населенными пунктами Липцы Харьковской области, Сладкое, Землянка ДНР, Третьяковка и Варваровка ЛНР и в районе острова Змеиный.

Два реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч" были перехвачены в районе Изюма.