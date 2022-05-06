Представитель Минобороны РФ Конашенков: российские ПВО сбили украинский самолёт Су-27 в районе Платоновки

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в пятницу вечером сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили тяжёлый истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины.
По информации Конашенкова, российские средства ПВО также в течение дня сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов и перехватили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч".
В Минобороны России уточнили, что Су-27 украински воздушных сил был сбит в районе населенного пункта Платоновка ЛНР, БПЛА уничтожены над населенными пунктами Липцы Харьковской области, Сладкое, Землянка ДНР, Третьяковка и Варваровка ЛНР и в районе острова Змеиный.
Два реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч" были перехвачены в районе Изюма.