Вопрос запрета абортов вызывает в США горячие споры

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6 мая 2022, 20:00 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Тематика абортов всегда считалась очень спорной и неоднозначной, и порой она приводила к масштабному общественному противостоянию. В нынешних Соединённых Штатах республиканцы (в последнее время их называют просто «трампистами») всеми силами хотят ввести ограничения на аборты или вовсе их запретить. Демократы же решительно отвергают подобные идеи. Издание Politico уже получило доклад судьи-консерватора Сэмюэля Алито. Согласно этому документу, большинство судей Верховного Суда поддерживают отмену прецедента, установленного в 1973 году. Речь идёт о праве на аборт на федеральном уровне, а точнее – о его запрете.

Согласно опросам от Washington Post, более половины американцев (54%) считает, что право на аборт отменять не нужно. 28% выступают как раз за отмену абортов и за серьёзные запреты. В основном это даже не консерваторы, а пуританского типа христиане. В The Hill сообщают, что Демократическая партия времени не теряет и уже запланировала на следующей неделе голосование по делу «Роу против Уэйда», которое как раз касается «абортных вопросов». Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл был в ужасе от попадания в сеть самого доклада Алито. Он заявил, что это «попытка дискредитации судебной системы изнутри».

Президент Джо Байден тоже высказался по этому поводу. Комментируя утечку, он отметил, что «речь идёт о гораздо большем, чем просто об абортах». Байден чётко заявил, что считает трампистов и их последователей экстремистами, по сути, вредящими Соединённым Штатам.