СЦКК сообщил об обстреле Донецка со стороны позиций ВСУ

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6 мая 2022, 17:39

Обстрелы Донбасса ВСУ, Alexander Rekun/ Global Look Press

Военные Донецкой Народной Республики сообщают в пятницу, 6 мая, об очередном обстреле со стороны вооружённых формирований Украины. Всего по столице противник выпустил не менее девять снарядов калибра 122 мм. Информацию разметил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:30 — н. п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский район): выпущено девять снарядов калибра 122 мм», − значится в заявлении республиканских военных.

Ранее украинские боевики не менее четырёх раз обстреляли Ясиноватую.