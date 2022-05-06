Der Spiegel убрал с портала интервью эвакуированной с «Азовстали» Натальи Усмановой

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6 мая 2022, 16:01

Завод "Азовсталь", Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Немецкий портал Der Spiegel поспешно удалил со своих страниц видеосюжет из Мариуполя с рассказом о днях плена спасённой с «Азовстали» российскими военными гражданки Украины Натальи Усмановой. Сообщает сегодня RT.

Иностранные журналисты уточнили, что принятое решение продиктовано профессиональной необходимостью: в материале агентства Reuters якобы имелись «выявленные впоследствии несоответствия в содержании».

«Мы всё ещё находимся в процессе выяснения этого вопроса (о несоответствиях в содержании – прим. ред.). Как было объявлено, мы будем публиковать новые данные на веб-сайте», − цитирует агентство сообщение пресс-службы Der Spiegel.

Иностранные журналисты не уточнили, о каких несоответствиях идёт речь.