Президент Казахстана Токаев объявил выговор послу страны за предложение о «деруссификации»

Касым-Жомарт Токаев объявил выговор послу Казахстана в Египте Кайрату Лама Шарифу, который предложил не использовать заимствования из русского языка в казахском, а также переименовать Казахстан и его столицу.
Кайрат Лама Шариф опубликовал на своей странице в соцсети Facebook (ее владелец, компания Meta, признана экстремистской и запрещена в России) пост, где предложил «избавиться от спорных названий времен СССР и колониальной России».
«В первую очередь надо признать, что «область» («облыс») — ключевое слово в казахском языке из русского языка, и для сохранения чистоты нашего государственного языка административно-территориальное устройство надо писать как «өңір» (регион)», - написал дипломат.
Он также предложил вернуть столице Казахстана Нур-Султану название Астана, а бывшей столице — название Алма-Ата (сейчас по-казахски это Алматы). По его словам, изменить следовало бы и название республики — вместо Казахстана «Казахское государство».
В ответ на публикацию, которая на данный момент уже удалена из соцсети, Касым-Жомарт Токаев объявил послу выговор «за несоблюдение требований пункта 9 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан». В Этическом кодексе прописано, что госслужащим не следует публично выражать свое мнение по вопросам государственной политики, «если оно не соответствует основным направлениям государственной политики, раскрывает служебную информацию, которая не разрешена к обнародованию и содержит неэтичные высказывания в адрес должностных лиц государства, органов государственного управления, других государственных служащих».
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