Американцы после пандемии рванули в рестораны и путешествия, а дистанционные сервисы не досчитались прибылей

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6 мая 2022, 13:29

Спад волны «Омикрона» возвратил американцев к допандемийному образу жизни. Жители США стали чаще посещать концерты, фитнес-клубы и путешествовать. Турфирмы, организаторы массовых мероприятий, рестораторы сообщают о росте потребительского спроса на их услуги и увеличении прибылей. Эта информация подтверждается сравнительным анализом данных за первые кварталы 2019 и 2022 годов.



The Wall Street Journal, ссылаясь на сведения от владельца сервиса Ticketmaster, информирует о 45-процентном росте продаж билетов на различные концерты в феврале. Само количество запланированных развлекательных мероприятий также возросло на 30%. Крупные сети фитнес-клубов CorePower Yoga и Pure Barre отмечают двукратное увеличение посещаемости с начала года. Туристическая активность тоже восстанавливается: в отдельные дни весны пассажиропоток в аэропортах страны достигал 2 млн человек, в 2019 он находился на отметке 2,4 млн. По данным сервиса Airbnb, растёт число бронирований жилья в США, а по международным направления показатели превысили цифры 2019 года.



На фоне роста прибылей туристических и развлекательных организаций наблюдается закономерное падение спроса на услуги компаний, выигравших от пандемии. Например, Netflix лишился 200 тыс. платных подписок, а Peloton – производитель оборудования для занятий фитнесом дома – сообщил о $439,4 млн убытков. Пострадали также службы доставки продуктов: компания Instacart заявила о снижении своей рыночной стоимости на 40%.