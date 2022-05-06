Зеленский внёс правки поправки в законопроект о конфискации российских активов и вернул документ в Раду

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6 мая 2022, 13:42 Источник: Говорит Москва

В. Зеленский, фото из соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский изучил законопроект о конфискации российских активов, внёс в него свои правки и вернул документ в Верховную Раду. Зеленский пояснил, что проект закона о конфискации активов РФ в ряде положений не соответствует Конституции Украины.

В офисе Зеленского сообщили, что «закон не устанавливает чётких критериев, по которым лицо может быть отнесено к числу тех, на кого распространяется действие такой санкции». Украинский президент обратил внимание депутатов Рады на то, что предложенные положения противоречат норме «о предотвращении коррупции».

Закон о конфискации российских активов был принят на Украине Верховной радой 21 апреля 2022 года. Закон упрощает изъятие имущества физических и юридических лиц, в том числе граждан РФ, за поддержку специальной военной спецоперации ВС России на Украине, начавшейся 24 февраля.

Зеленский ранее оценил потери Украины в $550 млрд в результате спецоперации. Он сообщил, что ВВП Украины по итогам года может упасть вполовину.