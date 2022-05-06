Кирби: украинцы располагают своими возможностями в разведке, чтобы отслеживать военные корабли России

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6 мая 2022, 11:16 Источник: ТАСС

Джон Кирби, Lisa Ferdinando/Dod / globallookpress.com

Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби отреагировал на информацию сразу нескольких американских СМИ о том, якобы Киеву передали координаты российского крейсера «Москва» из Пентагона.

Газета The New York Times со ссылкой на комментарий представителя Пентагона Джона Кирби пишет, что он сказал: «Украинцы располагают своими возможностями в разведке, чтобы отслеживать и брать на прицел российские военные корабли». По словам Кирби, так случилось и с крейсером.

Джон Кирби ранее подтвердил информацию о предоставлении Вашингтоном Киеву разведданных, но заметил, что США не дают украинским военным данные о местонахождении на поле боя российских военачальников.

Недавняя гибель флагмана российского Черноморского флота крейсера «Москва» обросла множеством версий. Среди наиболее вероятных называются поражение крылатыми ракетами, подрыв на мине, пожар в результате неисправности электропроводки... Контрразведчики и многие ветераны флота убеждены – это была диверсия. Их комментарии публикует АН.