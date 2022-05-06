Коротченко и Сивков считают вбросом заявления главкома ВСУ Залужного о контрнаступлении в районе Харькова и Изюма

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6 мая 2022, 10:58 Источник: ВЗГЛЯД

Игорь Коротченко, фото из соцсети

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко и доктор военных наук Константин Сивков прокомментировали заявление главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного о переходе украинской армии в контрнаступление в районе Харькова и Изюма.

Залужный в четверг в соцсетях проставил в известность начальника Объединенного комитета начальников штабов американских ВС генерала Марка Милли о том, что войска Украины якобы перешли в контрнаступление в районе Харькова и Изюма.

По мнению Коротченко, за начало контрнаступления в Харьковской области Украина выдает или локальные атаки, или это блеф в условиях информационной войны. Эксперт полагает, что слова главкома ВСУ можно расценивать как элемент информационного противоборства или как попытку вселить уверенность в украинские силовые структуры.

Коротченко отметил, что сейчас идет информационная война, и для Украины выгодно изображать победу там, где украинские военные и нацбатальоны не могут похвалиться своими реальными успехами. Коротченко призвал не принимать эти заявления за правду.

Как прокомментировал Константин Сивков, для контрнаступления должна быть создана многотысячная группировка с танками и бронетехникой, Украине нужно создать на одном локальном направлении группировку численностью минимум 10-12 тысяч военных. По данным эксперта, у ВСУ нет таких возможностей физически.