Всю технику, отправленную на Украину по ленд-лизу, могут уничтожить при пересечении границы

Аргументы Недели → В мире 13+

5 мая 2022, 17:25

Странные события творятся в эти дни вокруг Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Судя по всему, Украина ввиду явных поражений на Донбассе решила организовать маленькую победу, атаковав Приднестровье и находящуюся там российскую группировку.



Эксперты говорят и о других возможных вариантах эскалации в ПМР. Якобы туда могут вторгнуться не только ВСУ, но и молдавская армия, усиленная румынскими «отпускниками». А также о возможном прямом вторжении войск Румынии и Польши (польский контингент сейчас находится в Румынии на учениях). На это хочется сказать одно – такими действиями помочь Украине не получится. ВС РФ однозначно не бросят своих и высадят в ПМР воздушный, а к западу от Белгород-Днестровского лимана – морской десант. Этот вариант напрашивается наряду с массированными авиаракетными ударами. В итоге Киев не добьётся своих целей, а получит у себя в тылу ещё один мощный фронт, который не удержит. Кстати, по сути, этот регион уже отрезан от прочей Украины, потому что на днях мост через лиман был уничтожен российскими ракетами. К тому же Польше и Румынии нужно помнить о предупреждении В. Путина, что ждёт тех, кто решится открыто вмешаться в конфликт в Незалежной. Никто в бирюльки уже играть не будет.



Сейчас много говорят о натовских поставках Киеву. Но даже если представить себе, что Украина получила все обещанные три сотни древних танков типа Т-72М и «Леопард-1А5», сотню с чем-то натовских гаубиц и всё это не было уничтожено после прибытия на узловых станциях и складах, – сильно ли это ей поможет? Средний темп потерь танков у ВСУ сейчас составляет от 6–8 до 18–20 машин в сутки. Причём это куда более достойные танки, чем полученные из Польши и собранные там с нарушениями технологии.



Точно так же обстоят дела и с турецкими беспилотниками «Байрактар», которые не добились в этом конфликте практически ничего. Зато потеряно их уже более 40 штук. Новые аппараты, прибывающие из Турции, бесцельно тратятся в попытках прорвать нашу ПВО.



Кроме этого на Украине ходят слухи, что после принятия в США «закона о ленд-лизе» страна может получить самолёты F‑16. Говорят, весь 4-й курс харьковского авиаучилища отправлен заранее переучиваться на эти машины в Штаты. Предположим, так и есть. Но «весь курс» – это 11 человек. Чего они добьются на каких угодно самолётах? Насколько их хватит, если только в один из недавних дней ВСУ потеряли 5 лётчиков, а в другой – 3. В общем, эти поставки не смогут переломить ситуацию, они лишь продлят агонию ВСУ. Этого Запад и добивается.



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