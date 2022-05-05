На Украине снесли памятник уроженцу Пермской губернии, разведчику Николаю Кузнецову

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5 мая 2022, 11:26

ru.wikipedia.org

В селе Повча Ровенской области Украины демонтирован памятник Николаю Кузнецову.

Разведчик Николай Кузнецов погиб в марте 1944 года в бою с бандеровцами во Львовской области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за исключительное мужество и храбрость при выполнении заданий командования Николай Иванович Кузнецов был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Николаю Кузнецову было 32 года. Он родился в деревне Зырянка, которая входила тогда в состав Пермской губернии, сейчас деревня Зырянка входит в состав Талицкого городского округа Свердловской области.

Будущий разведчик учился в Талицком лесном техникуме, самостоятельно выучил несколько иностранных языков, включая немецкий, который знал в совершенстве. Позднее эти качества помогли ему во время Великой Отечественной войны. Как разведчик и партизан он лично уничтожил 11 немецких высокопоставленных офицеров и военнослужащих.

Могила героя, находящаяся во Львовской области, неоднократно осквернялась вандалами. В 2021 году власти города Львова отказались передать прах героя для перезахоронения в России.