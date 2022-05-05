Источник: остающиеся на «Азовстали» националисты не подчиняются Зеленскому, надеются на американцев и британцев

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5 мая 2022, 09:23 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Остающиеся на территории металлургического комбината "Азовсталь" украинские националисты давно никому не подчиняются в Киеве, в том числе и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Эту информацию сообщили РИА Новости освобождённые из подвалов завода мирные граждане.

Один из освобождённых рассказал, как боевики говорили - Киев и Зеленский далеко, президент ничего не решает и не сможет, даже если бы захотел. По словам собеседника РИА Новости, у украинских националистов одна надежда на американцев или англичан.

Украинские боевики скрывали от людей, покинувших территорию "Азовстали", информацию о гуманитарных коридорах и эвакуации.

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что новые заявления украинского президента Владимира Зеленского и его соратников о бессмысленности переговоров, о компромиссе и мире с Россией и требования капитуляции, свидетельствуют, что начался реализовываться план создания "Прозападной Украины", он делает все, чтобы сдать большую часть страны.