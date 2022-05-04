НМ ЛНР: на брошенных позициях ВСУ найден схрон с «боевыми наркотиками»

Аргументы Недели → В мире 13+

4 мая 2022, 22:35

Схрон, НМ ЛНР/ globallookpress.com

Военнослужащие Народной милиции ЛНР на освобождённых территориях обнаружили «боевые наркотики». Это так называемые стимулирующие вещества, которые помогают добавлять обычному бойцу свойства «универсального солдата» из фантастических фильмов. Информацию журналистам ФАН сообщает боец НМ ЛНР с позывным «Циркач».

Подобные схроны с «боевыми наркотиками» находили и ранее в окопах, брошенных при отступлении солдатами ВСУ. «Циркач» вспоминает, что при боевых действиях сталкивался с украинскими боевиками, глаза которых были безумны, а сами они бросались на танки практически «в рукопашную».

«Это боевое анестезирующее средство, но включает в себя психотропное и подавляющее вещество, которое вырабатывает столько адреналина в кровь, при котором человек забывает, что такое боль, усталость. Универсальный солдат, грубо говоря», — цитирует агентство слова бойца ЛНР.

Журналисты РИА Новости добавили к информации о «боевой фармацевтике» добавили интервью с республиканцем.