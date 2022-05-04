Из Эстонии выслали одного из организаторов «Бессмертного полка»

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4 мая 2022, 22:10

Бессмертный полк, Zamir Usmanov/ Russian Look

В преддверии празднования Дня Победы 9 мая власти Эстонии проявляют очередные черты русофобии и антисоветского вектора политики. Официальный Таллин верен выбранной на заре независимости политике евроатлантической интеграции.

Полиция Эстонии сообщила, что из республики выслан один из организаторов гражданской акции памяти «Бессмертный полк» в республике Алексей Есаков.

Правоохранители объяснили свои действия по отношению к общественнику желанием предотвратить возможные эксцессы «по соображениям безопасности».