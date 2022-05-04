Спикер Минобороны РФ Конашенков представил суточные итоги СВО за 4 мая 2022 года

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4 мая 2022, 21:38

Игорь Конашенков, Olga Sokolova/ Global Look Press

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков провёл брифинг с журналистами и рассказал события за сутки на фронтах СВО за 4 мая 2022 года.

Военный отметил, что военнослужащие РФ высокоточными ракетами ликвидировали четыре артиллерийских батареи и РЛС контрбатарейной борьбы производства США.

Отметились успешной работой и лётчики ВКС РФ, которые поразили за сегодня 77 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Точечными ударами уничтожены 310 украинских радикалов.

Системы ПВО России ликвидировали шесть украинских беспилотников и два реактивных снаряда РСЗО «Смерч».

В завершении брифинга спикер ВС РФ отметил, что российская артиллерия уничтожила батарею системы «Град» ВСУ и 83 района сосредоточения живой силы противника.