Боевики «Азова»* и ВСУ использовали режим тишины в военных целях

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4 мая 2022, 20:59

Азовсталь, Мариуполь, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Так называемые периоды тишины, прекращения боевых действий с гуманитарными целями – эвакуации мирного населения, подвоза медикаментов, продуктов и воды в пострадавшие районы – боевики ВСУ и запрещённого в РФ террористического полка «Азов» использовали для передислокации и в военных целях. Такую информацию передаёт ФАН в среду, 4 мая, со ссылкой на Минобороны РФ.

«Освобожденные накануне 126 человек, судя по их свидетельствам, отнюдь не все гражданские, которые скрывались на «Азовстали». Открыв огонь, нацисты четко дали понять, что даже и не думали воспринимать режим тишины как возможность освободить мирных жителей», − рассказал в интервью агентству публицист, политический аналитик Юрий Голубь.

Особенно, по мнению эксперта, «азовцы» получили в перемирие передышку, которую они использовали, как настоящие террористы. Они просто загнали мирных жителей Мариуполя в качестве живого щита в свои схроны и сами устраивали огневые позиции в жилых домах. Таким образом, украинские военные и экстремисты в заложниках держали всю контролируемую ими часть Донбасса.

* − террористическая группировка, запрещённая в России.