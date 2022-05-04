Военкоры показали кадры с работой гаубиц и РСЗО по «Азовстали»

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4 мая 2022, 20:17

Бронетехника НМ ДНР, MOD Russia/ Globallookpress.com

Военные корреспонденты и авторы канала «Оперативные сводки» представили в среду, 4 мая, видеосюжет с работой гаубиц и РСЗО армии ДНР по заводу «Азовсталь» в Мариуполе.

Авторы ролика комментируют происходящее на кадрах так, что бойцы республиканской армии выбрали тактику «беспокоящего огня». Этот приём даёт возможность исключить подход противника к своим огневым позициям.

Ранее сегодня издание представило материал о том, что за последнее время в западных СМИ всплывает любопытная информация. Как пишет французская газета Le Figaro, которая отражает официальную точку зрения французского правительства, ещё Наполеон планировал создать на землях нынешнего Донбасса протекторат. Об этом плане уже давно забыли в России и тем более в Европе, однако сейчас его снова извлекли на свет.