Шойгу: остатки украинской военной группировки на территории «Азовстали» в Мариуполе надежно блокированы

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4 мая 2022, 11:59 Источник: РИА Новости

MOD Russia/via Globallookpress.com

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в среду провел селекторное совещание на котором сообщил о ситуации в Мариуполе.

По информации главы Минобороны России, в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Владимира Путина остатки боевиков, находящиеся в промзоне металлургического комбината "Азовсталь", блокированы по всему периметру территории завода.

Шойгу сообщил, что боевикам "Азова" (в России батальон запрещен) неоднократно предлагали выпустить мирных жителей и сложить оружие. Министр отметил, что националистам гарантируют сохранение жизни и достойное обращение в соответствии с нормами международного права. Обращения "азовцами" проигнорированы. "Продолжаем эти попытки", - сказал Шойгу.