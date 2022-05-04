В Японии взрослеть стали раньше

Аргументы Недели → В мире 13+

4 мая 2022, 11:42

С 1 апреля в Стране восходящего солнца возраст наступления совершеннолетия уменьшен с 20 до 18 лет.



В плане возрастных вопросов Япония крайне долго оставалась консервативной страной. Двадцатилетний рубеж для совершеннолетия там был установлен ещё в далёком 1876 году с поправкой на тогдашний сельскохозяйственный уклад жизни. Но с развитием общества и перемещения центра жизни в города прежние устои выглядели всё более архаичными. Кроме того, для несовершеннолетних всё ещё продолжает действовать и ряд ограничений, непонятных для жителей других стран. Например, покупка дорогих товаров возможна только с согласия родителей. То же самое касается аренды жилья для самостоятельной жизни. Есть и много профессий, которые были закрыты для не достигших 20 лет. Что уже говорить о продаже алкоголя разных видов.



Но существует и другая традиция. Ежегодно во второй январский понедельник вся страна с размахом отмечает День совершеннолетия. Все, кому в прошлом году исполнилось 20, могли делать в этот день всё то, что раньше было нельзя. Следовали многочисленные признания в любви и даже заключались браки. Кстати, о создании семьи. Формально в Японии брачный возраст для девушек и молодых людей составляет, соответственно, 16 и 18 лет. Однако до достижения 20 лет требовалось заручиться согласием родителей молодожёнов, которые вполне могли отвергнуть кандидатуру избранника. Теперь же основные препятствия на пути к личному счастью сняты.



