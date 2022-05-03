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Генерал армии США Каволи стал главнокомандующим силами НАТО в Европе

, 22:23

Генерал армии США Каволи стал главнокомандующим силами НАТО в Европе
НАТО, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

Американский генерал Кристофер Каволи назначен главнокомандующим силами НАТО в Европе. Информацию об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу альянса.

«Североатлантический совет утвердил кандидатуру генерала армии США Кристофера Каволи на пост Верховного главнокомандующего союзными войсками в Европе. Генерал Каволи в настоящее время занимает пост командующего армией США в Европе и Африке», − значится в сообщении ведомства.

Уточняется, что Каволи станет преемником генерала ВВС США Тода Уолтерса. Церемония передачи полномочий состоится в Монсе летом.

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