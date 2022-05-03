В США сразу десятки штатов могут запретить аборты

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3 мая 2022, 21:24 Александр Крохмаль, Журналист

Коллаж: Аргументы Недели, Олеся Аверьянова

Вечером 3 мая издание Politico опубликовало слитый в сеть черновик судьбоносного решения Верховного Суда США по делу о возможном запрете абортов в нескольких штатах. Верховный суд уже подтвердил, что документ является подлинным. Хотя стоит отметить, что он пока не отражает конечной позиции судей по данному вопросу. По заявлениям экспертов, если до конца июня 2022 года решение действительно будет опубликовано в нынешнем виде, десятки штатов Америки могут полностью запретить или ограничить процедуры абортов.



Как известно, в Конституции США право на аборт не защищено. Судья Сэмюль Алито, писавший решение по новому делу, считает, что законодатели и избиратели в различных штатах вправе сами решать, каковы должны быть местные правила. Поэтому возможный запрет на аборты в том или ином регионе может быть легален даже в случае изнасилования или инцеста. И всё же в Верховном суде идут серьёзные диспуты. Либеральные судьи считают такие решения крайне радикальными. К их мнению присоединился председатель Верховного Суда США Джон Робертс. Пять консерваторов же, наоборот, решение поддерживают.



Право на аборты уже полвека остаётся одним из главных внутриполитических вопросов в Соединённых Штатах. В общественности царят такие же самые споры. Консерваторы вместе с религиозными активистами стараются отменить право на аборты или как-то его усложнить. А вот либералы вместе с нынешней Демократической партией полагают, что каждый человек волен сам решать свою судьбу и без всяких ограничений. Но если дело «Роу против Уэйда» (известное ещё с 60-х, и фактически положившее начало «свободе абортов») будет отменено, то 22 штата могут сразу же ввести полные или частичные запреты на прерывание беременности.