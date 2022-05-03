Глава Минобороны США Остин намерен добиваться встречи с коллегой из Китая

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3 мая 2022, 19:47

Ллойд Остин, глава Пентагона, US Joint Staff/ Globallookpress.com

Руководитель Пентагона Ллойд Остин сделал официальное заявление о желании добиться личной встречи с главой Минобороны Китая Вэй Фэнхэ в июне. Об этом во вторник, 3 мая, сообщает ТАСС.

«Я увижу его на форуме «Диалоги в Шангри-Ла», который пройдёт в июне», —цитирует агентство слова американца, сказанные на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

По мнению Остина, Вашингтон и Пекин должны осознавать необходимость связи и открытых каналов связи.

«Мы вместе хотим быть уверенными, что работаем ради продвижения безопасности и стабильности в регионе», − уточнил Остин.

Отметим, форум «Диалоги в Шангри-Ла» запланирован на период 10-12 июня.

Ранее стало известно, что министр обороны Японии Нобуо Киси нанесёт визит в США с 3 по 6 мая и проведёт встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином.