Кортеж главы Болгарии Радева попал в аварию – есть пострадавшие

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3 мая 2022, 17:31

Румен Радев, Kremlin Pool/ Global Look Press

Автомобиль из кортежа президента Болгарии Румена Радева попал в аварию. В результате происшествия двое сотрудников Службы национальной безопасности (СНБ) с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу. Как отмечают авторы издания Nova Vest, машина столкнулась с грузовиком.

Журналисты уточняют, что ЧП случилось утром во вторник, 3 мая, на кольцевой дороге Пловдива. С грузовым авто столкнулась машина сопровождения, следовавшая впереди президентского автомобиля.

По неподтверждённым данным, одним из пострадавших стал личный врач Радева. Президент сообщил журналистам, что пострадавших отвезли в больницу на президентском авто. Глава государства пояснил, что причиной стал внезапный выезд грузовика на встречную полосу.