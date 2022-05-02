Псаки: Байдену бы хотелось посетить Украину, но в работе Байдена пока нет таких планов

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2 мая 2022, 23:08 Источник: РИА Новости

Джен Псаки, Chris Kleponis/globallook.com

Президенту США Джозефу Байдену хотелось бы посетить Украину, но пока в его планах нет поездки в Киев.

Официальный представитель администрации Джо Байдена Джен Псаки в воскресенье сообщила на брифинге журналистам, что президенту бы хотелось посетить Украину, но в его работе на данный момент нет соответствующих планов.

На Украине в недавнее время побывали госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин, а также спикер палаты представителей Нэнси Пелоси - третье лицо в США.

Байден в своих публичных выступлениях заявляет, что готов поехать на Украину. Но пока его визит в Киев не планируется.