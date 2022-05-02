Псаки: Байдену бы хотелось посетить Украину, но в работе Байдена пока нет таких планов

Президенту США Джозефу Байдену хотелось бы посетить Украину, но пока в его планах нет поездки в Киев.
Официальный представитель администрации Джо Байдена Джен Псаки в воскресенье сообщила на брифинге журналистам, что президенту бы хотелось посетить Украину, но в его работе на данный момент нет соответствующих планов.
На Украине в недавнее время побывали госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин, а также спикер палаты представителей Нэнси Пелоси - третье лицо в США.
Байден в своих публичных выступлениях заявляет, что готов поехать на Украину. Но пока его визит в Киев не планируется.