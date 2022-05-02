Канцлер ФРГ Шольц: санкции против России не могут быть отменены без достижения согласия между Киевом и Москвой

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2 мая 2022, 21:55 Источник: ТАСС

Олаф Шольц, Lisi Niesner/dpa

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник назвал условие для отмены санкций против Российской Федерации, принимаемых и вводимых странами Запада после начала специальной военной операции Вооруженных сил России на Украине.

В эфире телеканала CDF Олаф Шольц заявил, что Украина должна достичь согласия с Россией. Немецкий канцлер предупредил, что санкции не снимут без достижения согласия Москвы с Киевом. Шольц заявил, что Путин должен договориться с Украиной. Шольца отметил, что это не должен быть "навязанный мир", при котором Россия будет диктовать свои условия.

Канцлер ФРГ продолжил, что Украина должна иметь возможность "защищать свой суверенитет и свою свободу".

"Россия не должна победить, Украина не должна проиграть", - сказал Шольц и заметил, что он специально выбрал эту формулировку. Он заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину в оборонительной сфере. По словам Шольца, цель немецких властей в том, чтобы Россия прекратила как можно быстрее спецоперацию на Украине, вывела свои войска.

Канцлер Германии в очередной раз повторил, ФРГ не признает воссоединение Крыма с Россией.