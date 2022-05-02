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Советник главы Пентагона Селеста Уолландер: США стремятся свести кризис на Украине к «стратегической неудаче России»

, 18:56 Источник: РИА Новости

Советник главы Пентагона Селеста Уолландер: США стремятся свести кризис на Украине к «стратегической неудаче России»
фото: pixabay.com

Американские власти пытаются свести кризис на Украине к "стратегической неудаче России". Цель правительство США назвала помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер.

Выступая в Вашингтоне, помощник министра обороны США Ллойда Остина заявила, что "цель Белого дома в этом кризисе по отношению к России, европейской безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, заключается в том, чтобы он окончился стратегической неудачей России".

Селеста Уолландер отметила, что имеются ввиду военная, экономическая и политическая сферы.

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