Советник главы Пентагона Селеста Уолландер: США стремятся свести кризис на Украине к «стратегической неудаче России»

Американские власти пытаются свести кризис на Украине к "стратегической неудаче России". Цель правительство США назвала помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер.
Выступая в Вашингтоне, помощник министра обороны США Ллойда Остина заявила, что "цель Белого дома в этом кризисе по отношению к России, европейской безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, заключается в том, чтобы он окончился стратегической неудачей России".
Селеста Уолландер отметила, что имеются ввиду военная, экономическая и политическая сферы.